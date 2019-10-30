شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب يستقبل ضيوف «الأفروصينى» بأسوان: «أهلا بكم في الأرض الطيبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب بمدينة أسوان، الأربعاء، ضيوف مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس المهرجان.

ورحب الدكتور مجدى يعقوب بضيوف المهرجان قائلاً: «أهلا وسهلاً بكم في الأرض الطيبة»، مؤكداً أنه منذ التفكير في إنشاء معهد للقلب اختار محافظة أسوان لهدؤوها الشديد وهو ما يوفر الجو المناسب لمرضى القلب.

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وأضاف يعقوب أن باب المركز مفتوح للجميع سواء مصريين أو عرب أو أجانب لأن رسالتنا هي العمل على علاج الجميع ونتمنى شفاء كل القلوب.

وأبدى الجراح العالمي سعادته وشكره على التكريم من قبل مهرجان الأفروصينى مثمنا رسالته السامية في خدمة ذوى القدرات الخاصة.

وقالت سهير عبدالقادر إن التكريم الحقيقى هو الذي حظى به مهرجان الأفروصينى اليوم بلقاء الدكتور العلامة مجدى يعقوب الذي أرسى قواعد الإنسانية، وأصبح أيقونة بأسلوبه الراقى وابتسامته الهادئة التي تمنح الأمل للجميع وتؤكد أن مصر محظوظة بأبنائها الذين يبذلون كل غال ونفيس لخدمة البشرية.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى تقام في الفترة من 27 إلى 31 اكتوبر المقبل بأسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي اسوان عاصمة للشباب الافريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.