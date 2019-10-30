شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: سياحة المغامرات أصبحت من أسرع الأنماط السياحية نموًا مؤخرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الأربعاء، خلال اجتماعها مع أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بالرياض، إن سياحة المغامرات أصبحت من أسرع الأنماط السياحية نموًا في الآونة الأخيرة، وأكثرها انتشارا بين الشباب، وأن من بين أنواع سياحة المغامرات دروب المشي الطويل وهى أحد أوجه السياحة المستدامة، حيث تشارك المجتمعات المحلية بها مما يساهم في توفير فرص العمل.

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وأضافت أن وزارة السياحة المصرية تقوم بالترويج لدروب المشي الطويل في مصر ومنها درب سيناء وذلك في المعارض السياحية الدولية الكبرى، مشيرة إلى اختيار مجلة «واندرلاست» للرحلات درب سيناء بأنه أفضل الدروب الطبيعية في العالم، وأضافت ان مجلة التايمز اختارت «درب البحر الأحمر» كواحد من أهم 100 مكان على مستوى العالم يمكن للعالم زيارتها في عام 2019.

وتناول اللقاء الحديث على إمكانية التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التنمية السياحية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة الموروثات الحضارية وتعزيز الهوية الثقافية وتنمية المجتمعات، وكذلك في مجال الإحصاءات السياحية.

وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة إلى بروتوكول مشروع الحسابات الفرعية للسياحة (Tourism Satellite Accounts «TSA الذي وقعته وزارة السياحة المصرية، والذي يهدف إلى توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة، مشيرة إلى امكانية نقل الخبرة المصرية في هذا المجال إلى الجانب السعودي.