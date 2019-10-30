شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 23 عقد تقنين للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت محافظة أسيوط، 23 عقد ابتدائي لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بـ8 مراكز (ديروط، القوصية، منفلوط، صدفا، الغنايم والبدارى وساحل سليم ومركز أسيوط)، بإجمالي مساحة 192 فدانا و12 قيراطا لأراضي زراعية وأراضي مباني.

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جاء ذلك عقب استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ على أراضي وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وعدد من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

تم تسليم 23 عقدًا جديدًا موزعة على 8 مراكز من إجمالي أعداد العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 201 عقدًا، ومن المقرر أن يتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وشدد المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه لاسترداد «حق الشعب» والعمل على تحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون مع تكثيف حملات إزالة جميع التعديات على الأراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين.

محافظة أسيوط تسلم 23 عقد لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد بـ 8 مراكز

محافظة أسيوط تسلم 23 عقد لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من واضعي اليد بـ 8 مراكز