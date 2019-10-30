شكرا لقرائتكم خبر عن «ريتز كارلتون» يطالب رئيس «السكة الحديد» بسداد نفقات إقامته في برلين (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على مخاطبات رسمية بين وزارة الخارجية ووزارة النقل، تكشف قيام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بمغادرة فندق ريتز كارلتون في ألمانيا، أثناء سفره لرحلة عمل، دون سدد نفقات إقامته لمدة ٣ أيام، التي تم حجزها من قبل السفارة المصرية في برلين.

وأوضح مستند – حصلت المصري اليوم على نسخة منه – أن إدارة الفندق أرسلت إلى السفارة المصرية فاتورة بمبلغ ٥٢٠ يورو نفقات إقامة رسلان في الفترة من ٧ حتى 10 أكتوبر من الشهر الجارى.

وكشف خطاب أول موجه من وزارة الخارجية المصرية إلى وزارة النقل بتاريخ ٢٢ أكتوبر الجارى، يحمل رقم صادر ١٣٩٩٢ +م تطالبها بسداد مبلغ ٥٢٠ يورو إلى فندق ريتز كارلتون ببرلين نظير نفقات إقامة رسلان حيث لم يقم بسدادها خلال مغادرته.

Advertisements

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية السفير إسماعيل خيرت في خطابه لوزارة النقل «بناءً على المكاتبات المتبادلة والمتضمن طلب حجز للمهندس أشرف رسلان، في فندق ريتز كارلتون في الفترة من ٧-١٠اكتوبر.. أتشرف أن أرسل صورة الفاتورة الواردة لسفارتنا في برلين من فندق ريتز كارلتون والخاصة بقيمة نفقات إقامة المهندس أشرف رسلان، برجاء التفضل بالتنبيه واتخاذ اللازم وتحويل مبلغ ٥٢٠ يورو إلى حساب سفارتنا ببرلين».

ويكشف الخطاب الثاني الصادر من مكتب وزير النقل بتاريخ ٢٧ أكتوبر ويحمل رقم صادر ١١٦٦٥ إلى المهندس اشرف رسلان حيث يطالبه بسداد المبلغ.

ويضيف الخطاب «أرسل لسيادتكم خطاب السيد مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية بشأن تحويل مبلغ ٥٢٠ يورو دون استقطاعات أو خصومات إلى سفارتنا في برلين حتي يتسني اخطار السفارة بالمتابعة والافادة».

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية للرد على طبيعة نفقاته، وسبب المغادرة دون سدادها، إلا أنه لم يرد.

المخاطبات بين وزارة الخارجية والنقل