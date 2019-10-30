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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تستقبل وفدًا من سنغافورة لبحث التعاون العلمي والرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وفد من جمعية سنغافورة برئاسة الدكتور محمد حسبي أبوبكر، واتحاد «سيلات»، برئاسة الدكتور الشيخ علاء الدين بن يعقوب ماريكان وبطل العالم في لعبة «السيلات» عامي 2018 – 2019 م محمد مردوس، وأعضاء فريق اللعبة، لمناقشة سبل التعاون الثقافي والرياضي مع جامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية والأستاذ الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب .
وجرى خلال اللقاءات الاتفاق على دعم التعاون مع جامعة كفر الشيخ في مجالات التدريب وتنظيم اللقاءات لتبادل المعلومات والخبرات والتبادل الطلابي.
وقال رئيس الجامعة أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشتركة في مختلف التخصصات.
وأضاف أن الوفد الزائر اطلع خلال الزيارة على المقومات التعليمية والبحثية بالجامعة ومناقشة فرص التعاون وعقد ورش عمل مشتركة تدريبيه لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، كما قدم الوفد الزائر عرضا رياضيا لفنون اللعبة الجديدة «سيلات» .
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