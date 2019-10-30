شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعيد «أطلس سديد الأثري» من ألمانيا.. وعبدالدايم: نصر جديد للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، من سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الألماني هايكو ماس، أطلس سديد الأثري، في مؤتمر صحفي، عقد، بمقر وزارة الخارجية، بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.

ثمَّن «شكري» اهتمام ألمانيا بإعادة الأطلس إلى مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تشير إلى اهتمام ألمانيا بالحفاظ على تراث ومقتنيات الدول ومنع تداولها بشكل غير مشروع، معربًا عن تطلعه لأن تستمر ألمانيا في هذا النهج المحمود، وأن تقتدي بها دول أوروبية أخرى، لم تصل بعد إلى هذا المستوى من المسؤولية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكوماس، إن بلاده حرصت على إعادة كتاب نادر إلى مصر، مؤكدًا أنه أحد مقتنيات المكتبة الوطنية المصرية.

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وأشادت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بجهود وزارة الخارجية ومساعي الدبلوماسية المصرية في استعادة جزء جديد من تاريخ الوطن، مضيفة أنه يعد نصرًا جديدًا للدولة المصرية، ووزارة الثقافة في معركتها لاستعادة تراثنا المسلوب، حيث يعود تاريخ الأطلس إلى القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1218 هـ – 1803م، ويحتوي على عدد من أبرز الخرائط العثمانية النادرة، وهو من أندر الأطالس في العالم وقد نشره محمود رئيف أفندي.

وأشارت إلى الجهود والمتابعة الحسيسة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، فور علمها بعرض الأطلس للبيع بإحدى صالات المزادات بمدينة برلين الألمانية، مقابل مبلغ مالي ضخم، وذلك يوم 12 أكتوبر 2018. وعلى الفور راسلت الهيئة بشكل رسمي كافة الجهات المعنية، مؤكدةً أن الأطلس ينتمي إلى مجموعة مقتنيات دار الكتب المصرية، ومطالبةً الجهات المختصة في ألمانيا بإيقاف عملية البيع.

من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي، إنه بالتعاون مع وزارة الخارجيه تم إيقاف بيع الأطلس وأصبح في حيازة السلطات الألمانية يوم 17 أكتوبر 2018. وتم إرسال ملف كامل موثق بما يثبت ملكية دار الكتب والوثائق للأطلس اعتمادًا على الفهارس والسجلات الرسمية.

وأضاف «عزمي» أنه طالب بحق دار الكتب المصرية في استعادة الأطلس، حيث إن ضبطه من قبل السلطات الألمانية يضعه تحت مظلة اتفاقية اليونسكو الصادرة في عام 2007، والتي وقعت عليها ألمانيا، كما يخضع الأطلس أيضًا لقانون حماية التراث الثقافي الألماني الصادر عام 2017.

وتابع أن الفترة من نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019، شهدت إجراء الشرطة الألمانية لتحقيقات موسعة ومطولة في ظل متابعة من السفارة المصرية ببرلين حيث تم إخطار الجانب المصري رسميًا – عن طريق وزارة الخارجية- بقبول تسليم الأطلس لوزارة الثقافة.

‏مصر تستعيد أطلاس سديد الأثري من المانيا‎

‏مصر تستعيد أطلاس سديد الأثري من المانيا‎

‏مصر تستعيد أطلاس سديد الأثري من المانيا‎

‏مصر تستعيد أطلاس سديد الأثري من المانيا‎