شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. وإقبال متوسط على الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعات إقبالا متوسطا من الطلاب على التقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠، والتي بدأت، الأربعاء، بفتح باب الترشح، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية المرشحين ٣ نوفمبر، وتلقي الطعون والفحص ٤ نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ٥ نوفمبر، والدعاية الانتخابية ٦ نوفمبر.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتهاكات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر،وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.

ففي جامعة القاهرة، انطلقت، الأربعاء، عملية الانتخابات الطلابية بكافة الكليات بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وشهدت كليات الجامعة، إقبالًا متوسطًا من الطلاب مع بداية العملية الانتخابية لسحب استمارات التقدم للجان الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد المتقدمين قبل غلق الباب نحو ١٠٠٠ طالب وطالبة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على ضرورة أن تتسم إدارة العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وفى إطار وطني، وعدم الانحياز لأسباب شخصية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغلق باب الترشح والتقديم يوم السبت الموافق 2 نوفمبر الساعة 5 مساءً من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة.

بينما في جامعة عين شمس، انطلق امس ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، حيث بدأ توافد الطلاب على مقار وإدارات رعاية الشباب بجميع كليات الجامعة لسحب استمارات الترشح واستيفاء البيانات بها وتسليمها بمقر اللجان.

وأشار سعود، إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة مصغرة للديمقراطية بكافة صورها، حيث يشارك الطلاب بكامل الشفافية لاختيار من يمثلهم ويعبر عنهم، مؤكدا أن الجامعة استحدثت نظاما جديدا للرصد الإلكتروني يضمن أن تسير العملية الانتخابية بمنتهى السهولة واليسر وبكامل الوضوح والشفافية، بالإضافة إلى السرعة في إعلان النتائج أولا بأول.

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ودعا الطلاب لممارسة حقهم الإنتخابي بكامل الحرية والديمقراطية، وأن يحرص كل من يجد في نفسه المقومات التي تؤهله للقيادة والتعبير عن أقرانه من الطلاب أن يتوجه لصناديق الاقتراع لترشيح نفسه أو الإدلاء بصوته لصالح من يستحق، مضيفا أن جميع إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب ومنع حدوث تكدسات.

وتفقدت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، لجنة انتخابات اتحاد الطلاب، وأشارت إلى إقبال الطالبات الكبير على سحب الاستمارات، مؤكدة نشاط الطالبات وإقبالهن المعهود على المشاركة باتحاد الطلاب وأنشطته المختلفة، مضيفة أن العمل يسير بانتظام.

من جانبه، قال الدكتور طايع عبداللطيف، رئيس اللجنة العليا لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على ضرورة الالتزام باللائحة الطلابية وعدم الخروج عليها، وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم وضع الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بعد دراسة ومراعاة كافة الجامعات لضمان أكبر مشاركة طلابية.

وأكد عبداللطيف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه لا يوجد مصلحة لدي الجميع سوي إجراء الانتخابات الطلابية في جو من الشفافية المطلقة وتحقيق العدالة بين الطلاب، مشددا على أن «معظم قادة العالم جميعهم نتاج هذه المرحلة التي تؤسسهم للمستقبل ولذلك نولي اهتماما كبيرا بالانتخابات الطلابية والممارسة من أجل إفراز قادة المستقبل».

وأشار إلى أن اللجنة العليا تطبق نظام جديد لأول مرة هذا العام لضمان الشفافية حيث بجانب المراجعة الورقية من جانب اللجنة تم إنشاء موقع تابع للانتخابات على موقع المجلس الاعلي للجامعات لوضع كل جامعة البيانات الخاصة بالطلاب اعتبارا من أول تقديم الأوراق وحتي تنصيب رؤساء الاتحادات ولا تسمح بالتعديل حتي يكون امام الوزير وأمين المجلس الاعلي للجامعات كافة البيانات الخاصة بالطلاب دون تلاعب من أحد.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع سير الانتخابات من خلال التقارير اليومية من الجامعات، على أن يتم تقديم تقرير وافي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول كل مرحلة من مراحل الإنتخابات.

وأكد المشرف على اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، أنه لا يوجد مسمى اتحاد طلاب مصر أو اتحاد الجمهورية في كافة اللوائح منذ لائحة ١٩٧٦ سوي ما تم إدخاله في لائحة الإخوان في ٢٠١٣ وتم بطلانها بحكم قضائي من القضاء الإداري، قائلا:«ولذلك لا يمكن الحديث عن إلغاء اتحاد طلاب مصر لأنه ليس موجود في اللائحة من الاساس».