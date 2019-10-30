شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: تعديلات قانون الموازنة العامة تصل البرلمان قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، ليعكس فلسفة البرامج والأداء وسيتم إرساله للبرلمان قريباً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، الأربعاء، لاستلام مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسؤوليات موزعة على الوزارات وصولاً للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك في حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل اخطاء العام الماضي، متابعة :البرلمان والحكومة متفقين على تنفيذ منظومة البرامج والاداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شيء صعب، لن نفعل شيء، وإذا لم نتلاشى الأخطاء السابقة فذلك يعني اننا لا نتعلم منها«.

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وأضافت رئيس اللجنة أن هناك مشروعات هامة في برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهو ما يعني أن صغار الموظفين في الجهات غير متطلعين على رؤية التطوير الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك اعتمادات ليس لها برامج.

وأكدت «نبيل» على ضرورة تطوير مهارات كافة الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في منظومة التطوير الجديدة مصر 2030.

من جانبه، أيد ممثل وزارة المالية حديث النائبة سليفيا نبيل عن أهمية العمل على جودة نظام «البرامج والأداء» وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد.

وأكدت رئيسة اللجنة حرص البرلمان على الوصول إلى جودة منظومة «البرامج والأداء» وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى، وقالت أنه ليس هناك وقت يمكن إضاعته، ويجب العمل بشكل سريع من أجل ضبط المنظومة وتطويرها، قائلة: «مصر معندهاش وقت تضيعه، واحنا في مرحلة ومتميزين عن تجربة بنسلفانيا في إننا عارفين عايزين نوصل فين وطريقة الوصول» ووجهت حديثها للمثلي الحكومة قائلة: «مش هينفع هينفع نستمر في تقديرات غير حقيقية على أرض الواقع».