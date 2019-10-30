شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة حصان وتغريم صاحبه 1000 جنيه بأسوان: كاد أن يتسبب في وقوع حوادث مرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توقيع غرامة مالية على صاحب أحد الخيول تصل إلى ألف جنيه ومصادرة الحصان الذي كاد يتسبب فى وقوع حوادث مرورية على الطريق الرئيسي للمدينة مع تسببه فى تلف شتلات الورد والزهور بأحد الميادين على الطريق.

واستدعى المحافظ، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بعدما لاحظ مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بأوزان وكميات زائدة عن المسموح به من الجرانيت والخامات المحجرية وهو الذى يتسبب فى تلف وسوء حالة هذا الطريق على الرغم من إعادة رصفه خلال الفترة الماضية، موجهاً إدارة مرور أسوان بسحب رخص 6 سيارات نقل ثقيل رصدها المحافظ أثناء المرور الميداني مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب هذه السيارات وأيضاً مع المسؤولين عن المحاجر والشركة الوطنية للطرق الذين قاموا بالسماح لها بتحميل أوزان زائدة عن المسموح به مما يهدد سلامة كوبرى أسوان الملجم الذى تصل الحمولة المسموح لها عليه إلى 70 طن فقط.

وطالب محافظ أسوان من رئيس جهاز المدينة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للإسراع باستخدام وحدة المطافئ الجديدة بالمدينة بدلاً من الوحدة المتهالكة بمدخل غرب أسوان، بجانب دراسة استثمار الموقف الإقليمى الجديد بدلاً من الموقف العشوائى أمام الجامعة ولاسيما أن الموقف الجديد جارى إنشاؤه على مساحة 5 أفدنه وبتكلفة 30 مليون جنيه ويسع 200 سيارة ميكروباص.

جولة تفقدية للواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان في مدينة أسوان الجديدة

جولة تفقدية للواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان في مدينة أسوان الجديدة

جولة تفقدية للواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان في مدينة أسوان الجديدة