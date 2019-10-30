شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تختتم دورة تدريبية في التوجيه المالي والإداري لموجهي مستشفياتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه تم عقد دورة تدريبية في مجال التوجيه المالي والإداري لموجهي مستشفيات جامعة أسيوط على مدار خمسة أيام متتالية بمشاركة نخبة من المحاضرين من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات المتخصصة وبحضور لفيف من الأساتذة والأطباء بمستشفيات أسيوط الجامعية وعدد كبير من موجهي المستشفيات الجامعية.

وأضاف عبداللطيف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الدورة التدريبية تأتي حرصاً من إدارة المستشفى على إلمام العاملين بها بقوانين العمل المختلفة التي صدرت مؤخراً وذلك في إطار خطة المستشفيات الجامعية لتحسين الأداء الإداري بشكلٍ يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والعلاجية وبالتالي في التخفيف من معاناة المواطنين المترددين عليها لتلقي العلاج.