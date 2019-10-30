شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جامعة قناة السويس مركزًا للاستشارات العلمية لـ«الهيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اختيار جامعة قناة السويس مركزا للاستشارات العلمية والبحثية التي تحتاجها الهيئة.

وقال «ربيع» خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة قناة السويس، الذي حضره بعد اختياره عضوًا في المجلس، إن الجامعة وعلماءها مرجع علمي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكول تعاون متكامل بين الهيئة والجامعة، مشددًا على أهمية التواصل بين الهيئة وقطاعاتها وبين الجامعة وتفعيل برامج تدريبية للعاملين بالهيئة بالجامعة المرحلة المقبلة وفتح المجال لاستكمال الدراسات العليا لأي من الراغبين في استكمالها من العاملين بالهيئة.

وناقش المجلس العديد من الملفات التي تهم العملية التعليمية وآخر المستجدات على ساحة تطوير الجامعة.