شكرا لقرائتكم خبر عن «كوين نفرتيتي» تصل ميناء الغردقة تمهيدًا لإبحار أول رحلة إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة البحرية، الأربعاء، وصول السفينة السريعة «كوين نفرتيتي» إلى ميناء الغردقة البحري، تمهيدًا لإبحار أول رحلة بحرية لشرم الشيخ، بعد توقف الخط نحو عام ونصف ضمن جهود وزارة النقل ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية.

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تمت الموافقة على تشغيل العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ ليكون جسرًا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

يذكر أن العبارة كوين نفرتيتى هي إحدى العبارات التابعة لشركة الجسر العربى وجنسيتها أردنية وهى بطول 82 متر، عرض 16 متر، غاطس 2.9 متر، سرعة 28.7 عقدة وتحتوى على 580 مقعدا وتتسع لـ 130 سيارة و6 باصات ومدة الرحلة ٩٠ دقيقة وتمتاز بفخامة صالاتها ومقاعدها واماكن الترفيه وتنفرد بعراقة الصناعة والجودة العالية .

و من المقرر أن تقوم العبارة برحلات منتظمة أسبوعيا لتنشيط السياحة بشكل إيجابى بين المدن السياحية حيث أن هناك عددا كبيرا من السياح الذين يزورون شرم الشيخ لا يزورون الغردقة والاقصر لبعد المسافة بالطريق البرى إلا أنه من الممكن عن طريق الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ اختصار المسافة.