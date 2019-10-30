شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بتنظيم المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، بالإشادة بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر، الذي تم تنظيمه تحت إشراف الاتحاد الدولي للاتصالات، أحد منظمات الأمم المتحدة، يعقد لأول مرة خارج مقره بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ 20 عامًا، وحضره أكثر من 3500 مشارك، ما يؤكد مدى ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية الكبيرة وحرصهم على الحضور.

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر يأتي نتيجة جهد كبير بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال التنسيق مع الاتحاد العالمي للاتصالات، لافتا إلى أن انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ يعد تقديرا كبيرا لمصر في كل المجالات، من حيث الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، وهو ما يعود بمردود إيجابيّ واسع فيما يتعلق .بتبادل الخبرات والاشتراك في النقاشات المثمرة، إلى جانب بلورة القرارات والنتائج التي أسفر عنها المؤتمر

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، كلا من وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة بتبني مبادرة لزراعة مليون شجرة في أنحاء الجمهورية، سواء الشجر المثمر، أو غيره، مع الاهتمام بزراعة جزء كبير من أشجار النخيل.