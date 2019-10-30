وكيل "النواب": قرارات النائب العام بشأن النيابة المسائية تحفظ كرامة المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالقرارات الإدارية التي اتخذها النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وتقضي بوجود ممثل للنيابة في الفترة المسائية حتى العاشرة مساءً على مدار الشهر وفي أيام العطلات الرسمية والإجازات، مؤكدًا أن القرار يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الإنسان المصري.

وأوضح وهدان، في بيان اليوم، أن المواطن كان يتعرض للحبس عدة ساعات معينة؛ نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة النيابة في العطلات الرسمية والقرار يقضي على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة في مصر ويحفظ كرامة المصريين.

وأشار وهدان إلى أن المحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعتادها مع الزيادة المضطردة في عدد القضايا المطلوب إنجاز الفصل فيها، وكذا زيادة عدد القضاة الذين يديرون السلطة القضائية في الدولة، بما يتناسب مع الكم الهائل التي تتكدس به المحاكمة، وبما يتناسب أيضا مع القوانين الكثيرة والتشريعات المتعددة.