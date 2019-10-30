ننشر نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين بعد اعتمادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه الذي امتد حتى صباح اليوم على نتيجة لجنة القيد بجدول المشتغلين.

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