محافظ الجيزة: نقل 5 مواقف عشوائية وبدء تطوير نفق ميدان الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انتهت محافظة الجيزة من نقل 5 مواقف سرفيس عشوائية من شارع ربيع الجيزى وبجوار نفق شارع الهرم بحي جنوب للقضاء على الانتظار العشوائي للسيارات والتي تسبب إعاقة للحركة المرورية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن المواقف التي تم نقلها هي موقف الجيزة إلى الحوامدية وموقف الجيزة إلى البدرشين وموقف الجيزة إلى العياط وموقف الجيزة إلى المنيب وموقف الجيزة إلى الطالبية الداخلي، مشيرا إلى أن المواقف تم نقلها إلى ساحة انتظار خلف مجمع المصالح الحكومية للحد من ظاهرة المواقف العشوائية والسيطرة عليها وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة بالكامل.

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وأضاف المحافظ أنه تم البدء في أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة بتكلفة إجمالية حوالى 5,5 مليون جنيه حيث يشمل المشروع تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها إضافة إلى إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمه بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

وأكد محافظ الجيزة أن منطقة ميدان الجيزة ستشهد تغيرا حضاريا بالكامل حيث تم الانتهاء من دهان 70 عقارا بلون البيج الموحد ساهمت في إحداث شكل جمالي للمنطقة وذلك استكمالاً للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة لتجميل الطرق والمحاور الرئيسية.

وأوضح راشد أنه جار تطوير نفق مشاه ميدان الجيزة للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالنفق، وذلك من خلال البروتوكول الذي جارى تنفيذه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى ويشمل معالجه الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضه للعوامل الجوية، إضافة إلى مراجعة شبكات المياه والصرف والري بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أي عيوب موجودة بها.​