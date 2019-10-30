المالية تعلن الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الموازنة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقدت اللجنة الفرعية للبرامج والأداء، بمجلس النواب، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستلام مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات وصولاً للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وقال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد السبكي، خلال الاجتماع إن الوزارة انتهت من تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، ليعكس فلسفة البرامج والأداء، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا.

وأيد السبكي حديث النائبة سليفيا نبيل عن أهمية العمل على جودة نظام "البرامج والأداء" وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد.

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وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل أخطاء العام الماضي، متابعة: "البرلمان والحكومة متفقان على تنفيذ منظومة البرامج والأداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شيء صعب، لن نفعل شيئًا، وإذا لم نتلاشَ الأخطاء السابقة فذلك يعني أننا لا نتعلم منها".

وأضافت نبيل، أن هناك مشروعات مهمة في برنامج الحكومة لم يُصرف عليها، ما يعني أن صغار الموظفين في الجهات غير مطلعين على رؤية التطوير الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك تعتمادات ليس لها برامج.

وشددت رئيس اللجنة، على ضرورة تطوير مهارات الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في تطوير مصر. وأضافت نبيل، أن البرلمان حريص على الوصول إلى جودة منظومة "البرامج والأداء" وتطويرها وعدم الوقوف عند حد المرحلة الأولى.