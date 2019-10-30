"من القلب".. معرض فني بمتحف المنيل يضم 74 عملا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، معرضًا فنيًا بعنوان "من القلب"، بالتعاون مع أسرة الفرسان بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، يوم الأحد ٣ نوفمبر المقبل، بالقاعة الكبرى للمتحف.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، في بيان اليوم الأربعاء، إن المعرض يضم ٧٤ عملًا فنيًا لأعمال ٣٤ فنانًا.

وأضاف ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، أن الأعمال الفنية تتنوع بين البورتريه والمناظر الطبيعية الصامتة والتفصيلية، والتي جرى تناولها بأشكال متنوعة ومختلفة تصل إلى حد التعبير الحر، واستخدم الفنانون خامات مختلفة كالباستيل والحبر والمائيات الجواش والأكريليك.

وأضاف بدوي، أنه على هامش المعرض تُنظم ندوة عن علاقة الموسيقى بالفن التشكيلي، وورشة فنية يجرب خلالها الفنانون الرسم تحت تأثير الموسيقى الحية.