أخبار مصر | افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون يتصدر الصفحات الأولى للصحف البريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون يتصدر الصفحات الأولى للصحف البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعتبر البريطانيون هذا المعرض هو الحدث الثقافى الأهم والأكبر في لندن خلال الأيام المقبلة حيث إنهم يعتبرون هذا المعرض هو الفرصة الأخيرة لديهم لمشاهدة مقتنيات الفرعون الذهبي في لندن حيث بعد انتهاء جولته حول العلم سوف تعرض هذه الكنوز فيه موقع عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير المطل علي أهرامات الجيزة.
وتعتبر لندن هي المحطة الثالثة لمعرض توت عنخ آمون بعد افتتاحه في محطته الأولي بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومحطته الثانية باريس، وذلك أثناء جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب في عدد من دول العالم قبل عرضها بمكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير، وقد حقق المعرض في باريس رقما قياسيا جديدا لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا حيث زاره اكثر من 1.4 مليون زائر.
وسيستمر المعرض في العاصمة البريطانية حتي أوائل شهر مايو المقبل.
وقد احتفت العاصمة البريطانية خلال الأيام القليلة الماضية بالملك الشاب ومقتنياته واستقبال المعرض الذي يأتي ضيفا علي لندن بعد غياب أكثر من عقد من الزمان حيث كان آخر معرض للملك الشاب كان عام 2007 و عام 1972 حيث زاره اكثر من 1.7 مليون زائر.
وقد زينت الشوارع والميادين الرئيسية وواجهات المحال والمباني ومحطات المترو والقطار في لندن بلافتات ضخمة تصور وجه الملك الشاب وبعض مقتنياته.
الجدير بالذكر أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية (166 رقمًا) من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.