أخبار مصر | دعما لحملتها ضد سرطان الثدي.. مستشفى "بهية" تستقبل تبرعات بقيمة 100 ألف جنيه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعما لحملتها ضد سرطان الثدي.. مستشفى "بهية" تستقبل تبرعات بقيمة 100 ألف جنيه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مستشفى بهية، تبرعات بقيمة 100 ألف جنيه لدعم مريضات سرطان الثدي في مصر، في إطار حملة المستشفى في شهر أكتوبر للمساهمة في التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه.

وقامت بتقديم التبرعات، سلسلة مخبوزات شهيرة من خلال جمع عائدات مبيعاتها من عصير "ليومناتس فراولة" وارسالها إلى المسشتفى دعما للحملة.

وتم اختيار العصير بلونه الزهري ليتماشى مع موضوع الحملة الذي يتميز باللون الزهري والشرائط الزهرية المستخدمة عالميا كرمز للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق اكتشافه وعلاجه مبكرا.

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مؤسسة بهيّة هي مؤسسة خيرية غير ربحية، أسستها السيدة بهية وهبي، تعالج النساء المصابات بسرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء المصريات، وتعتبر بهيّة واحدة من أكبر المستشفيات في مصر، إن لم تكن الوحيدة، التي تساعد النساء على اكتشاف وعلاج سرطان الثدي، حيث يقدَم فيها العلاج بالمجان ويغطي جميع الخدمات ومراحل المرض: الاكتشاف المبكر للمرض والعمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج النفسي والتغذية السريرية.

وتتمحور حملة "بهية" حول تغيير العادة السائدة للسيدات في مصر بوضعهن لمنازلهن وأسرهن قبل صحتهن، وتسعى المستشفى من خلال الحملة أن تروج لفكرة أن المرأة بحاجة إلى أن تكون بصحة جيدة لتتمكن من رعاية أسرتها، لذا تشجع النساء على إجراء فحوصات مبكرة (من سن الثلاثين) وأكل الطعام الصحي والمشي وممارسة الرياضة.

وتلقي التبرعات المقدمة للحملة، الضوء على حقيقة أن الدعم العاطفي يلعب دورا كبيرا في مكافحة مرض السرطان، وقد قامت الشركة بالمشاركة في الحملة لتدعو إلى طمأنة النساء المصريات اللاتي يحاربن المرض ومساعدتهن للعودة بأمان إلى أسرهن وعملهن وحياتهن.