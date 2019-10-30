أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول أزمة القمامة بمدينة نصر

تقدم اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير البيئة حول الحالة العامة للنظافة داخل قطاع دائرة مدينة نصر.

وقال الشهاوي في نص طلب الإحاطة، إنه لم يتم تنفيذ الوعود الحكومية المُتكررة بغلق مقالب القمامة بكل من منطقة الوفاء والآمل والواحة والسابق أن صدر عدة تصريحات حكومية بتحويلها إلى مناطق حدائق اسوة بحديقة الأزهر فضلًا عن الحرائق اليومية التي تجرى في تلك المناطق .

أزمة المتعهدين

وأكد الشهاوي أن مشكلة القمامة أصبحت عبئًا على أهالي قطاع مدينة نصر إلى قيام المحافظة بتغيير نمط جمع القمامة منذ شهر سبتمبر 2019 وإسنادها إلى متعهدين للرفع المنزلي بدلًا من الشركة الأجنبية التي انتهى عقدها في غضون عام 2018، مُشيرًا إلى أن التجربة أظهرت وجود قصور شديد وعدم سيطرة من الجهات الحكومية في التنفيذ الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة والأتربة بجميع شوارع قطاع دائرة مدينة نصر بلا استثناء وعدم تنفيذ اللوائح والقوانين فيما يختص بمعاقبة غير الملتزمين من المتعهدين بالقواعد.

كما أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، أن تلك الحالة أسفرت عن وجود حالة غضب كبير بين المواطنين من عدم قيام الأجهزة التنفيذية بواجباتها كاملة خاصة أنه يتم إضافة مبلغ مالي شهري إلى فاتورة الكهرباء تحت بند (النظافة) وهو ما يعتبرها المواطنين الآن نوعًا من أنواع فرض أمر واقع بلا جدوى، كما تبين عدم التزام المتعهدين بأعداد العمال في كل قطاع التزام للمتعهد ولا يتم مراقبة هذا الأداء من قبل الأجهزة التنفيذية وهو ما يمثل يقينًا جريمة إهدار للمال.

