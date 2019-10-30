أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول أزمة القمامة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول أزمة القمامة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الشهاوي في نص طلب الإحاطة، إنه لم يتم تنفيذ الوعود الحكومية المُتكررة بغلق مقالب القمامة بكل من منطقة الوفاء والآمل والواحة والسابق أن صدر عدة تصريحات حكومية بتحويلها إلى مناطق حدائق اسوة بحديقة الأزهر فضلًا عن الحرائق اليومية التي تجرى في تلك المناطق .
أزمة المتعهدين
كما أكد اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، أن تلك الحالة أسفرت عن وجود حالة غضب كبير بين المواطنين من عدم قيام الأجهزة التنفيذية بواجباتها كاملة خاصة أنه يتم إضافة مبلغ مالي شهري إلى فاتورة الكهرباء تحت بند (النظافة) وهو ما يعتبرها المواطنين الآن نوعًا من أنواع فرض أمر واقع بلا جدوى، كما تبين عدم التزام المتعهدين بأعداد العمال في كل قطاع التزام للمتعهد ولا يتم مراقبة هذا الأداء من قبل الأجهزة التنفيذية وهو ما يمثل يقينًا جريمة إهدار للمال.