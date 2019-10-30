أخبار مصر | خناقة بالأسحلة البيضاء داخل مدرسة بالجيزة .. والتعليم: "شغل بنات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة بالأسحلة البيضاء داخل مدرسة بالجيزة .. والتعليم: "شغل بنات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل اثيرت عبر السوشيال ميديا عقب تداول فيديو على الفيس بوك لطالبات مدرسة الباحثة فى إمبابة فى الجيزة وهن فى مشاجرة بالاسحلة البيضاء، وسادت حالة من الغضب بين رواد الفيس بوك مستنكرين تصرف الطالبات معلقين: "هما دول أمهات المستقبل!".



وبالرجوع إلى صالح عبد الرحمن مدير إدارة شمال الجيزة التعليمية قال إن هذه المشاجرة كانت أمس الثلاثاء فى مدرسة الباحثة، مشيرًا إلى المشاجرة كانت بين بنتين ولا يعرف الاسباب قائلًا:" خناقة بنات".

وأشار صالح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن المدرسة إستدعت الشرطة للطالبات، مؤكدًا أنه تم إتخاذ اجراءات ضدهم بالفصل ثلاثة أيام لكل طالبة.



وأكد أن المشاجرة لم يكن بها أسلحة بيضاء مثلما تم التدوال وأنها كانت مشاجرة بالايادى ولا يوجد مع الطالبات اسلحة بيضاء.