أخبار مصر | برلماني يكشف سبب تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يكشف سبب تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المستشفيات الجامعية تعد أهم أضلع المنظومة الصحية فى مصر، إلا أنها تعاني من عدة مشكلات ما زالت تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار بركات، إلى أنه تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية لعدم ثقة المرضى فى المستشفيات العامة، مما زاد العبء على كاهلها وفاق امكانياتها وجعلها تنحرف عن أهدافها، وأصبحت تعانى من مشاكل عديدة تبدأ من عجز فى الأجهزة الطبية، وقلة أطقم التمريض، وضعف الميزانية المخصصة لها، ومشاكل الأمن والنظافة، ونقص الأدوية، في الوقت الذي تعاني فيه من ضعف الميزانية المستشفيات الجامعية.

وأضاف النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الضعف ليس فى الإمكانات، لكن فى الإهدار وعدم معرفة الإمكانات والاحتياجات بشكل واضح، فضلا عن غياب الرقابة والإدارة، مؤكدًا ضرورة تحديد ما يحتاجه كل مستشفى من أجهزة ومتخصصين، وإعادة توزيع هذه الإمكانات بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المادية والطبية بالشكل الذى يعيد للمستشفيات قيمتها وقدرتها.