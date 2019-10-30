أخبار مصر | برلماني: زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وفي جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص (المحلى والدولي) المصدر الأساسى للاستثمارات، والأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل.

وأوضح متولي، أن القطاع الخاص في مصر حاليا يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب، وأن ضغوط التضخم – على الرغم من التحسن في سعر صرف الجنيه – وصعوبة التعامل مع الوكالات الحكومية والنظام الضريبي والفساد هي العقبات الرئيسية لشركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هناك أزمات أساسية تُحاصر القطاع الصناعي على وجه التحديد منذ عدة سنوات، عجز صُنّاع القرار عن التوصل لحلول جذرية لها إلى الآن، تمثلت في مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ تتناسب وتكلفة تشغيلها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص، ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات، وأزمة نقص الدولار، وضعف التشريعات المحفِّزة للاستثمار.

وأكد النائب البرلماني على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر، بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية في غالبية الدول العربية أصبحت أكثر التصاقا بالقطاع الخاص، من حيث اعتمادها بدرجة أكبر على فعالية ومقدرة العنصر البشري فيها، فضلا عن ارتكازها على المعلومات وسرعة تبادلها، خصوصا بالنسبة إلى التكنولوجيا والمعرفة العلمية والفنية، وهذا ما يتميز به القطاع الخاص.

وأضاف النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المعوقات التي تؤثر في وجود مناخ استثماري مناسب للقطاع الخاص، من شأنها أن تعمل على الحدّ من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية بمصر.