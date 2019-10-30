أخبار مصر | مجلس جامعة الأزهر يطالب باستكمال تأمين طرق الأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس جامعة الأزهر يطالب باستكمال تأمين طرق الأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لسرعة الاستجابة في إنشاء كوبريين أمام بوابة تربية وبوابة الطب حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات والمواطنين.



وناشد المجلس الرئيس السيسي بالتدخل لاستكمال تأمين طرق الأوتوستراد بإقامة الأسوار أسفل الكوبري حماية للطلاب والمواطنين.



كما ناشد المجلس رئيس الجمهورية بالتكرم لإنشاء كوبري أمام المدينة الجامعية للطالبات لتسهيل العبور الآمن لكليات فرع البنات بمدينة نصر.



وبهذه المناسبة، طالب رئيس جامعة الأزهر طلاب وطالبات الجامعة الالتزام خلال عبورهم الطريق من وإلى الحرم الجامعي بالسير من الكباري الجديدة وعدم تعريض أرواحهم للخطر.



كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمود صديق، لتكليفه بالقيام نائبا لرئيس الجامعة للوجه القبلي، ولابن الأزهر المستشار محمد عبدالسلام، لتكريمه بوسام قائد مع نجمة من بابا الفاتيكان، ولمكتب التيكو لحصوله على عدة جوائز في المعرض الدولي السادس للابتكار.