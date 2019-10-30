أخبار مصر | "مستقبل وطن" يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول بالسويس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يحتفل بتأسيس جمعية الصم والبكم في عامها الأول بالسويس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل حزب مستقبل وطن، في محافظة السويس، مع جمعية الحب الوطني للصم والبكم بالمحافظة بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية بمقرها بحضور رئيس الجمعية وأعضائها وعدد من قيادات الحزب.

وتخللت الزيارة التى ترأسها المحاسب أحمد خشانة، عدد من الفقرات الاستعراضية وفقرات غنائية بلغة الإشارة من قبل أعضاء الجمعية التى نالت إعجاب قيادات الحزب والحاضرين.

من جانبه، قال المحاسب أحمد خشانة، إن الحزب دائما وأبدا يكون حريص على المشاركة في كافة أعمال المجتمع المدني المختلفة الموجودة داخل المحافظة، بحيث أن لا تكون هذه المشاركة بالرأي والفكر فقط، وإنما بوجود العمل أيضا.

وأضاف "خشانة"، أن الحزب كان حريص أيضا على التعرف على احتياجات ومطالب الجمعية وتحقيقها، مشيرا أن باب الحزب مفتوح لأعضاء الجمعية فى أى وقت ولجميع ابناء المدينة الباسلة، مشيرا اننا نحاول كإدارة حزب دوما أن نكون قوة فاعلة في المجتمع.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن فى السويس، على ضرورة أن يكون هناك دور ملموس للمجتمع المدني، والذي يمكن أن يتحقق من خلال العمل، فجميع دول العالم تقدمت بالعمل، فلابد أن نكون أصحاب أفعال وليس أقوال، وأن نكون متواجدين بعملنا وصناعتنا.