أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة لتشجيع الإقبال على المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة لتشجيع الإقبال على المشروعات الصغيرة بكفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بإشراف أمينة المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان بمحافظة كفرالشيخ ندوة بأمانة مركز الحامول لشرح مبادرة انتى عظيمة وتشجيع السيدات للإقبال على المشروعات الصغيرة تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة وذلك في إطار مبادرة "أنتي عظيمة" لدعم المرأة المصرية وتحسين أوضاعها في كل ربوع مصر.

وقال اللواء حسام خليفة سعدة أمين الحزب بمركز الحامول، إنه تم خلال الندوة التي أقيمت بمقرالحزب بالحامول التعريف بمبادرة "أنتي عظيمة.. بتعليمك-بتنظيمك-بعملك" من خلال برنامج محو الأمية وتنظيم الأسرة وتشجيع المشروعات الصغيرة وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، للعمل علي تحسين أوضاع المرأة.

وشرحت المهندسة نهال عاطف أمينة المرأة بمركز الحامول محاور المبادرة، وسبل الاستفادة منها، مؤكدة أن المحاور الثلاثة ترتكز على التعليم، من خلال محو أمية السيدات وأهمية الحصول على شهادة محو الأمية وحوافز الدارسين، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة لتحقيق الاستقرار والارتقاء بمستوى المعيشة وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة لتحسين دخل الأسرة مؤكدة أن صندوق المشروعات الصغيرة أعطى تسهيلات وتيسرات هائلة خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا وان هناك نماذج نجاح عديدة وهائلة لاصحاب المشروعات الصغيرة تستحق الاقتداء بها.

ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية في تفعيل مبادرة "أنتي عظيمة" بمراكز ومدن المحافظات المصرية.