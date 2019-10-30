أخبار مصر | برلماني يطالب وزير النقل بإعادة النظر في استراتيجية العمل بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب وزير النقل بإعادة النظر في استراتيجية العمل بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، إن وزير النقل لابد أن يعيد النظر في الاستراتيجية التي يدير بها الوزارة، وكذلك خطته للتطوير التي يبدو أنها تعتمد على تقليل الخسائر فقط.

وانتقد النائب، عدم رد الوزير، على طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن شبهات فساد وإهدار للمال العام تتعلق بتعاقد أراضي محطة السكة الحديد بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن هناك شبهات فساد مالية وإدارية بشأن التعاقد على المشاركة الخاصة باستثمار قطع أراضي مساحتها 5314 مترا مربعا، بمحافظة الفيوم ملكا لمحطة السكة الحديد.

وأضاف المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب،: "تقدمت بطلب الإحاطة مرفقا بكامل المستندات التي تثبت الواقعة، إلا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات في شأنه".