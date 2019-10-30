مصر | "تعدى عليا بمفك فطعنته".. المتهم بقتل "سائق المطرية" يمثل الجريمة أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعدى عليا بمفك فطعنته".. المتهم بقتل "سائق المطرية" يمثل الجريمة أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى فريق من النيابة، معاينة تصويرية لمكان حادث طعن سائق أتوبيس على يد سائق توكتوك بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور، والذي مثّل جريمته واعترف بها تفصيليا، وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأسندت له تهمة القتل العمد.

وكلفت النيابة العامة، في وقت سابق مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة المجني عليه، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي قسم قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية التعليمي، بوصول جثة سائق أتوبيس مصابا بطعنة نافذة في الصدر.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير المجني عليه بأتوبيس "ميني باص"، نشبت مشادة كلامية بينه وبين سائق توك توك تطورت الى مشاجرة وتابك بالايدى والضرب وقال المتهم مبررا طعنه للمجني عليه إن المجني عليه أصابه بمفك كان معه، فقام على إثرها الأخير بطعنه بمطواة في الصدر أدت الى الوفاة في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته بالواقعة المنسوبة إليه اعترف بها وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

