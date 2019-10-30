مصر | "يبيعان بالجملة والقطاعي".. حبس متهمين لحيازتهما 115 كيس فودو بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يبيعان بالجملة والقطاعي".. حبس متهمين لحيازتهما 115 كيس فودو بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة باب الشعرية، حبس ربة منزل وعامل لحيازتهما 115 كيس من مخدر الفودو لاتجارهما بها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم باب الشعرية بأن هناك سيدة تنتظر أحد الأشخاص بطريقة مريبة دائرة القسم، وتم الشك في أمرها.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث القسم لشارع الركراكي دائرة القسم وتم إلقاء القبض على "رضا. م. م" ٣٦ سنة ربة منزل و"يوسف. ح. م" ٢٠ سنة، عامل، مقيمين بشارع باب البحر بمنطقة باب الشعرية، وبحوزة الأولى ١١٥ كيس يحتوي على مخدر الڤودو ومبلغ مالي ١٣٥٠ جنيها.

وبمواجهتهما أقر الأولى ببيع الأكياس بنظام الجملة، والثاني يروج البيع بنظام القطاعي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

