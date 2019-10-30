مصر | "بيرجعوها بفدية".. حبس عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيرجعوها بفدية".. حبس عصابة سرقة السيارات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل كون تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات في منطقة مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث وضبط وإحضار المتهم الهارب "شقيق" المتهم الأول.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تلقي بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد اكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل بالاشتراك مع شقيقه "هارب"، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط العاطل حال استقلاله السيارة المستولى عليها.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك مضيفًا أنهما يسرقا السيارات ويساوما مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

واعترف بارتكابهم 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط إحدى السيارات بمكان إخفائها، مضيفًا انفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم عقب مساومتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.