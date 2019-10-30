مصر | "شق قلبه بالمطوة".. مقتل سائق ميكروباص على يد زميله في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شق قلبه بالمطوة".. مقتل سائق ميكروباص على يد زميله في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وردت إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقباله المدعو "مصطفى.م.م"، 33 سنة، سائق ومقيم بدائرة القسم، توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب من الجهة اليسرى، إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة قرروا بأنه حال تواجد المتوفى بالميكروباص قيادته (26 راكب ـ خط مسطرد ) بشارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية " توك توك " حول أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل لصور تقريبية لأوصاف المتهم والدراجة البخارية قيادته، وتم الاستعانة بأحد الفنيين لرسم الملامح التقريبية لمرتكب الواقعة.

ومن خلال تتبع خط سير هروبه أمكن تحديد مكان تواجده بمنطقة بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان قليوبية، حيث أمكن ضبط الدراجة البخارية بحوزة المدعو "حسين.م.ع"، 19 سنة، سائق توك توك، ومقيم بشبرا الخيمة ثان قليوبية.

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وبمناقشته قرر بأنه يعمل عليها كسائق بالتبادل مع أحد أصدقاء والده ويدعى "محمد.ع.م"، 37 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرهم "سلاح بدون ترخيص"، مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر والجبهة، والذي تنطبق أوصافه بذات الأوصاف التي تم التوصل إليها للمتهم، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه حال سيرهما بشارع الترولي ـ دائرة القسم لخلاف بينهما حول أولوية المرور قام خلالها المجني عليه بتمزيق ملابسه، مما أثار حفيظته فقام بتتبعه حتي تمكن من إيقافه بمحل الواقعة وعاجله بطعنة بالصدر باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته والتي أودت بحياته، وعلل حدوث إصابته نتيجة تعدي المتوفي عليه بالضرب باستخدام مفك كان بحوزته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

