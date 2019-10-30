مصر | "خرطوش وطبنجات وبنادق".. ضبط عامل بحوزته أسلحة وذخائر بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الآتي:

بندقية خرطوش وعدد (10) طلقات من ذات العيار.

عدد (15) طبنجة صوت.عدد (5) بنادق ضغط هواء.عدد (550) طلقة صوت.عدد (250) جراب أسلحة متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها.