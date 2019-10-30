مصر | "2 كيلو بانجو أسفل الكرسي".. ضبط سائق بنفق الشهيد أحمد حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2 كيلو بانجو أسفل الكرسي".. ضبط سائق بنفق الشهيد أحمد حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته كمية من مخدر البانجو.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط ( سائق – مقيم بالسويس ) حال قدومه لعبور النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلًا سيارة ميكروباص، وبتفتيش السيارة عُثر أسفل كرسى السائق على ( عدد 2 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنتا 2 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 2000 جنيه ).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.