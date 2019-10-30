شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب ببث روح الانتماء للوطن في نفوس طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن نصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال والذى شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.

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وأضاف محافظ القليوبية، في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقصر ثقافة بنها، اليوم الأربعاء، أن نصر أكتوبر سيظل تاريخا يذكر بمداد العزة والكرامة والفخر.

وطالب المحافظ الحضور بالاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة والشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش في سلام وأمان.

وأضاف أن الاحتفال في هذة الأيام له وقع في نفوسنا في ظل الحرب التي تقودها القوات المسلحة والشرطة في معركة مواجهة الإرهاب في سيناء ضد من يحاولون استهداف أمن الوطن وكل من يريد النيل من استقراره، مطالبا ببث روح الانتماء للوطن وبث الولاء في نفوس الطلاب وتذكيرهم بقصص التضحيات والفداء التي تعجز عنها كل الجيوش.