شكرا لقرائتكم خبر عن «بالنبي نقتدي».. حملة لـ«البحوث الإسلامية» للتوعية بالقيم الأخلاقية بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق مجمع البحوث الإسلامية غدا الخميس، حملة توعوية شاملة بعنوان «بالنبي نقتدي»، وذلك بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تستمر فعاليات تلك الحملة على مدار أسبوعين، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع قرى ومراكز ومدن الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الالكتروني على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بانتشار الوعاظ والواعظات وتوعية الناس بالقيم الأخلاقية التي تساعد على دعم استقرار المجتمع وتحقق التعايش السلمي بين أفراده.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة تأتي مع بداية شهر ربيع الأول، وتستهدف التعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخُلقا وعبادة ومعاملة، وكيفية التماس منهجه صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، ويشارك فيها نحو 3500 واعظ وواعظة من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية.

أضاف «عيّاد»، أن الحملة تستهدف التذكير بأخلاقيات وسلوكيات النبي «صلى الله عليه وسلم» في معاملاته كلها مع المسلمين وغير المسلمين، كما تستهدف ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع تأسيا بالنبي من خلال ذكر مواقفه مع الكبير والصغير ومع الرجال والنساء، ومع أهل بيته ومع أصحابه ومع جيرانه.

وأوضح الأمين العام، أن برنامج عمل الحملة يعتمد على الخطاب البسيط والميسر للوصول إلى كل الناس من خلال استدعاء نماذج مضيئة من حياة النبي وتعامله في مختلف المواقف التي تعرض لها، وكيف كان يتعامل في الرضا والغضب؟ وكيف تعامل مع المخالف في الرأي والموافق له ؟، وغير ذلك من المواقف التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية.