شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أعمال تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال البرنامج التدريبي المتكامل الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة، لتدريب عدد من السيدات، بالتعاون مع الأمانة العامة بالقاهرة، حيث يتم تدريب السيدات على تنمية الموارد البشرية والحرف اليدوية لتنمية السيدات من مختلف فئات المجتمع، ودمجهن معاً بـ4 قرى على مستوى مدينة المنيا، تحت عنوان «التنوع والمساواة وقبول الآخر»، حيث يستهدف البرنامج تدريب 100 سيدة بمقر الفرع خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وتفقد المحافظ أعمال التدريب والورش المختلفة، والتي تضمنت العديد من الحرف اليدوية البسيطة مثل حرفة الخرز على النسيج، والطباعة، والحلي، والمعدن، بهدف مساعدتهن على تنمية أسرهن اقتصادياً وكذلك أعمال الخياطة.

محافظ المنيا يتفقد أعمال تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية

كما طالب المحافظ الفتيات بإتقان العمل والجودة فيه بهدف تسويق المنتج، كما طالبهم بالحفاظ على بلادهم والعمل من أجلها، مؤكداً أن المجتمع المصري نسيج واحد، كما استمع المحافظ إلى آراء الفتيات في البرنامج التدريبي وكافة الملاحظات الخاصة به، وأشاد بتفاعلهن خلال الورش والفعاليات التي تمت.

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ولفت إلى أن التدريب والتوعية الثقافية تهدف إلى خلق حالة من التفاعل والتواصل الجاد بين المتدربات، من خلال التنمية البشرية والتدريب على الحرف الصغيرة.

وقال المحافظ: «فعاليات لجنة المواطنة وقبول الآخر تواصل أعمالها من خلال برنامج تعزيز المواطنة، والذي يستهدف 44 قرية جديدة بمراكز المحافظة، من الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020».

محافظ المنيا يتفقد أعمال تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية

من جانبها قالت إيزيس محمود، المدير العام للإدارة العامة للتدريب بالمجلس إن «البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الأمانة العامة بالقاهرة حيث يتم تدريب السيدات على تنمية الموارد البشرية والحرف اليدوية بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء، لافتة إلى أن السيدات المتدربات تم اختيارهن من قرى (صفط اللبن، دمشاو هاشم، الإسماعيلية، نزلة عبيد)».

وأعلنت دكتورة رشا المهدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الفرع سيعقد غداً الخميس، برنامجا يوميا بعنوان (يوم المحبة والسلام) بقرى ( كوم اللوفى، شلقام، الناصرية، جزيرة شارونة)، وذلك بهدف بث روح المحبة والسلام والمواطنة بين المواطنين، مشيرة إلى أن خطة عمل البرنامج تتضمن تنظيم ورشة فنية للأشغال اليدوية وعرض مسرح تفاعليا عن المحبة والسلام وتدريبا بيئيا وعمل جدارية بأحد شوارع مركز بنى مزار.

محافظ المنيا يتفقد أعمال تدريب 100 سيدة على الحرف اليدوية