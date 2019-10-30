شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن التوصيات النهائية للاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية، الخاصة بالاحتفال العاشر ليوم الغذاء الإفريقي، والذي تستضيفه مصر حالياً تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال «أبوستيت» إن «التوصيات النهائيات للمؤتمر جاءت على ثلاثة مستويات رئيسية، هي: المستوى السياسي، ومحور التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن مجال رفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية».

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه على المستوى السياسي، شملت المحاور ضرورة تبني جميع الدول منهاج القطاعات المتعددة للأنظمة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي، التي تضمن إنخراط جميع القطاعات مع الإلتزام بتطبيق المحاسبية وآليات الحوكمة، وإنشاء مجالس غذائية وتغذوية قومية ذات آليات تنسيقية لضمان التنفيذ والمتابعة والتعظيم، فضلاً عن أن تتضمن الاستراتيجيات القومية للتغذية والأمن الأطفال والرضع حديثي الولادة كحجر أساس للأمن الغذائي في أي دولة، وإنشاء وتفعيل منصة تعاون جنوب – جنوب عبر المنطقة ومشاركة المعلومات وقاعدة البيانات لتعزيز التعاون بين للدول الإفريقية في القضايا المتعلقة بالغذاء.

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وفيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بمجال التكنولوجيا والابتكار، أوضح الوزير أن هناك إجماع على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع أشكال الاستثمار الزراعي، وتطبيق الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الغذاء، مع ربط الفرص الزراعية والأمن الغذائي بتوظيف الشباب وتمكين المرأة.

وأكد أن التوصيات الخاصة بمجال تعبئة الموارد تمثلت في زيادة مشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وخاصة دول شمال ووسط منطقة إفريقيا في المنح البحثية المقدمة من الاتحاد الإفريقي، بحيث تشمل زيادة الحوافز من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية بإفريقيا عن طريق تقديم: جائزة بطولة إفريقيا للتغذية، وميداليات بطولة إفريقيا للتغذية.

كما تشمل التوصيات إنشاء بنك المعلومات الزراعية وتعظيم استخدامها لضمان تدفق المعلومات الزراعية بصورة صحيحة ودقيقة وتحديد جهة حكومية واحدة لتكون المنوط بها إدارة شركة المعلومات، مع دعم وتطوير المكونات لدعم كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الزراعية، كذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا المتاحة وتوليد بيانات أكثر جدوه تتيح تفسير جميع أشكال سوء التغذية، وتطوير كفاءة التغذية إستناداً إلى معايير منهجية يمكن استخدامها عبر القارة الإفريقية، وتعزيز تبادل المهارات والتكنولوجيا والابتكار.

واستضافت مصر لأول مرة مؤتمر الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي، خلال يومي 29 و30 أكتوبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الزراعة والأمن الغذائي والخبراء من 55 دولة إفريقية.