شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 47 من العاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدتين المحليتين لمركزي ومدينة إيتاي البارود والدلنجات، بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة، بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المنشآت الصحية وإدارات الخدمات بالمركزين للتأكيد على الإنضباط الإداري، أسفرت عن إحالة عدد 47 من العاملين بها للتحقيق.

يأتى ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

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وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بحملات على الوحدة الصحية لقرى صفط الحرية وشبرا النونة ونكلا العنب، أسفرت عن إحالة 11 من العاملين لتخلفهم عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية، والغياب بدون إذن، وترك محل العمل في أوقات العمل الرسمية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملات على في نطاق الوحدة المحلية لقرية البستان شملت ومكاتب التموين والشؤون الاجتماعية والوحدات الصحية بأحمد رامي والغزالي والمؤسسة ومركز شباب أحمد رامي والغزالي، أسفرت عن إحالة 36 من العاملين لتخلفهم عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية، والغياب بدون إذن، وترك محل العمل في أوقات العمل الرسمية.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

إحالة عدد من العمال من المصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق معهم بسبب «التزويغ»

إحالة عدد من العمال من المصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق معهم بسبب «التزويغ»