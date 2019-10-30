شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية، أعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية.

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وتفقد المحافظ أجنحة ومشتملات القصر الذي تم انتهاء الأعمال به بنسبة 75%، كما تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائي بنسبة 100% وتم الانتهاء بنسبة 80% من أسقف أجنحة القصر.

كما اطمأن على جودة رخام البحيرة الخاصة بالقصر وهو رخام إيطالي كرارة، وشاهد صورا لنماذج دورات المياه بداخل القصر والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر من تاريخه. وشدد على الاحتفاظ بالتراث الأثري القديم وعدم توصيل مياه للحفاظ على جودة التراث، وجارٍ العمل على استخدام مواد عازلة لمعالجة الحوائط.

كذلك تفقد المحافظ مبنى الجبلاية والذي تم الانتهاء من 75% من أعماله، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه آخر العام الحالي، حيث يتم الآن ربط الخوازيق وعند الانتهاء منها سيتم وضع السقف الأثري، وحديقة القصر وجار العمل على صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثري الذي كانت عليه.

اعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة

اعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة

اعمال ترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة