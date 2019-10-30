شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى، تم البدء في الجولات التعريفية بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتراك بها وأهميتها للمواطنين.

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وأعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة، عن إطلاق حملة التوعية الميدانية للمنظومة بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة، على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة.

وأكد السبكي، أنه تم إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة على مدار أربعة أيام وتبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية، واليوم الثاني مركز ومدينة إسنا، واليوم الثالث مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة القرنة، واليوم الرابع مركز ومدينة طود ومركز ومدينة الزينية، لتوعية المواطنين وتشجعيهم علي التسجيل بالمنظومة وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتهم من الخدمات الصحية المميزة والتي سيقدمها المشروع في محافظة الأقصر بدءا من مطلع العام القادم ٢٠٢٠، مؤكدا وجود عدد من المبادرات التي تتماشي مع الخصوصية الثقافية والتاريخية لمحافظة الأقصر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لزيادة الوعي بمشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعداد المنضمين له من أبناء المحافظة.