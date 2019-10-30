شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حالة تعدٍ على مسقى مياه بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوقفت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا إنشاء عداية في مسقى مياه بمركز أبوقرقاص، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لتحقيق الانضباط بالشارع والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة والتي تحفظ حق المواطن.

قال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن قرار الإيقاف جاء خلال جولة ميدانية داخل مدينة أبوقرقاص للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومتابعة نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لحالات البناء المخالف، مشيرا إلى أنه تم إيقاف حالة التعدى على مسقى المياه الخاص برى الأراضي الزراعية بعد قيام مواطن ببناء عداية بالطوب الحجري والمواسير مما يعيق مجرى المياه التي تروى الأرض الزراعية.

إيقاف تعدى على مسقى مياه بالمنيا

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالف، كما أعطى توجيهاته للإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي وهندسة الري بالمرور الدائم على الترع والمصارف بالأراضي الزراعية مع الإخطار الفوري عن أي حالة تعدٍ وإزالتها في المهد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الخاصة بالري حتى لا يحدث ضرر للآخرين.