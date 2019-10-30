شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري يعلن بدء تسيير الرحلات إلى الأقصر وأسوان مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن حجم التجارة بين بلاده ومصر كبير، لكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب مقارنة بالإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر، مشيرا إلى أن العلاقات بين بلاده ومصر علاقات وطيدة وتاريخية عززتها اللقاءت المتبادلة والتعاون الاقتصادي الذي نتج عنه إقامة ٣٠ شركة كورية في مصر أبرزها سامسونج وإل جي، حيث تستحوذ سامسونج على نسبة ٩٠% من الإنتاج المصري للالكترونيات بإجمالي ٧٠٠ مليون دولار، لافتا إلى أن هناك مناقشات حول توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والذي يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي الذي يمتلك رؤية اقتصادية ثاقبة للاقتصاد المصري.

وأضاف على هامش حضور اليوم الثقافي الكوري بأسوان أن حجم التجارة الكورية داخل مصر يصل الآن إلى 2.2 بليون دولار، فيما يصل حجم التجارة الكورية في العالم بنحو 1.4 ترليون دولار تمثل مصر منها ٠.٠٢% وهي قليلة مقارنة بحجم مصر وقوتها البشرية وإمكانياتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر دولة رائدة في المنطقة وكوريا تطمح في أن تكون مصر قاعدة كبيرة للاستثمار الكوري والذي يمكن تحقيقه من خلال المضي قدما في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة وتسهيل الإجراءات الضريبية لجذب المستثمرين الكوريين الذين نقوم بدعوتهم للاستثمار في مصر من خلال توفير حوافز الاستثمار للشركات بالتنسيق مع الجانب المصري.

Advertisements

ولفت إلى أن السياحة الكورية إلى مصر تأثرت بعد ٢٠١١ نظرا للصورة التي وصلت إليهم بأن مصر غير آمنة لكنها بدأت تتعافى مع تولي الرئيس السيسي وتحقيق الاستقرار وتحسن الأوضاع الأمنية في مصر، وجهوده في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن حوادث الإرهاب في مصر فردية لكن يتم تضخيمها خاصة أن وسائل الإعلام غالبا ما تركز على السلبيات.

وأكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن السياحة الكورية ستصل إلى الأقصر وأسوان، حيث ستبدأ الشركات في تسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان بعد أن كانت رحلات الطيران المباشرة مقتصرة على التوجه إلى القاهرة، ما سيساهم في تنشيط حركة السياحة الكورية الوافدة إلى مصر.

وأوضح السفير الكورى أن التعاون المصري الكوري في المجال الاقتصادي، تبلور في إنشاء مجلس اقتصادي مشترك بين البلدين يسعى بكل جدية إلى وضع الاتفاقيات الاقتصادية حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وسيول، والتي ستمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين، وضخ المزيد من رأس المال الكوري داخل السوق المصرية، لإنشاء صناعات تكاملية تحمل اسم «صنع في مصر».

وأشار «يون يو تشول» إلى أن كوريا الجنوبية لديها تطلعات للعمل مع مصر للاستفادة بما لدى بلاده من خبرة كبيرة في المجال النووي، الأمر الذي يفتح الباب لمعاونة مصر في استكمال باقي مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية.