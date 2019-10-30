شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور السفير الإيطالي ونائب وزير التضامن.. افتتاح اليوم الإيطالي في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، حفل افتتاح أيام إيطالية في الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبة مصر العامة بحضور جيامباولو كانتينى، السفير الإيطالى في القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الإجتماعى، والدكتور بدوى شحات، رئيس جامعة الأقصر، وجوسيبيان كابيوتى، مديرة المركز الإيطالى للآثار بالقاهرة، وعماد فتحى، مدير مكتب تنشيط السياحة بإيطاليا، وفرنسيس محارب، القنصل الإيطالى الفخرى السابق بالأقصر، ولفيف من رجال السياحة والآثار والثقافة والأعمال.

وخلال احتفالات اليوم الإيطالى، أعلن سفير روما بالقاهرة، جامباولو كانتينى، أنه سعيد بوجودة في محافظة الأقصر بلد التراث الثقافى العريق، وأن هذة الفاعلية تساهم في التنشيط السياحى، كما أنها فرصة لعرض الأكتشافات الأثرية الحديثة للبعثة الإيطالية في الأقصر، وأيضاً معرفة الحرف اليدوية الموجود في المحافظة، موضحاً اهتمام بلاده بالمساهمة في جذب مزيد من السياح لمصر، وبخاصة قطاع السياحة الثقافية، بجانب التعاون من أجل تطوير الصناعات الحرفية.

وشدد أن بلاده تحرص على وجود مزيد من السياح الإيطاليين في مصر، مؤكداً أن السياحة في مصر ستشهد نقلة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى أن هناك تعاوناً متنامياً بين مصر وإيطاليا في مجال ترميم الآثار والجذب السياحى وتنمية الصناعات الحرفية، لافتاً إلى أن فريقاً من المتخصصين الإيطاليين في مجال الصناعات الحرفية متواجدون بمدينة الأقصر لفتح مزيد من آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأضاف أن بلاده تستعد لإقامة معرض خاص بصناعات الألباستر والسيراميك والبورسلين والأقطان والأخشاب، وأن مصر ستكون ضيف شرف هذا المعرض.

وقد حضر الافتتاح الحاشد لأيام الثقافة الإيطالية في الأقصر المئات من المصريين والأجانب وأعضاء الجالية الإيطالية في الأقصر، وجمهور حاشد من طلاب كليات الفنون والآثار والألسن، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور بدوى شحات.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بالسفير الإيطالى وأعضاء البعثة الإيطالية في مصر، منوهاً إلى عمق العلاقات الإيطالية المصرية التي تعود لألف عام، خاصة في مجال الكشف عن الآثار وحمايتها وترميمها، كما أن البعثات الأثرية الإيطالية في مصر كان لها دور حيوى في تحقيق العديد من الاكتشافات التي عادت بالنفع على مصر والتراث الإنسانى العالمى، وعروض أوبرا عايدة التي كانت في أحضان معبد حتشبسوت منذ يومين هي خير دليل على عراقة العلاقات الإيطالية المصرية، مشيراً إلى أن محافظة الأقصر تثمن وتقدر مجهودات هيئة المعونة الدولية الإيطالية، وأن عروض أوبرا عايدة التي شهدها معبد الملكة حتشبسوت في غرب مدينة الأقصر، هذا الأسبوع، وموسيقى «فيردى» ذلك الإيطالى الذي أبدع في وضع ألحان أوبرا عايدة، وكانت موسيقاه بمثابة سفير للصداقة المصرية الإيطالية.

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فيما عبرت نائبة وزيرة التضامن الدولى بمصر، الدكتورة نيفين قباج، عن تقديرها للشراكة والدعم الذي تقدمه السفارة الإيطالية بمصر لوزارة التضامن في مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم المزارعين وتطوير الصناعات الحرفية.

وقالت إن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالصناعات الحرفية، كاشفة عن وجود 431 مركزاً تواجه الكثير من التحديات، مثل التسويق والتصميم، وإن هناك مساعي للاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا المجال، بجانب التعاون مع الشركات المعنية بالتصميم في مصر لتحديث هذه الصناعات.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الإجتماعى بمصر، خلال مشاركتها بورشة تطوير الصناعات الحرفية، التي انطلقت صباح اليوم، بحضور السفير الإيطالى لدى القاهرة، ونائب محافظ الأقصر، ونخبة من الخبراء والأكادميين المصريين والإيطاليين ضمن فعاليات أيام الثقافة والفنون الإيطالية في الأقصر، أن العلاقة بين المسوق والمنتج في مجال الصناعات الحرفية، علاقة غير عادلة، وأن بلادها تعمل على إيجاد مظلة رعاية اجتماعية واقتصادية لتوفير الحماية والدعم للعاملين في مجال الصناعات الحرفية.

وكشفت عن اندثار بعض المهن الحرفية، وغياب ظاهرة «المعلم» في الكثير من الحرف، وأن هناك خططا لعودة ذلك «المعلم» عبر إقامة مراكز تدريب على تلك الصناعات والحرف التي اندثرت، والتى قاربت على الاندثار، عبر التعاون مع بعض البلدان مثل ألمانيا وإيطاليا، وأن هناك دراسات خاصة تقوم بها الوزارة للصناعات الحرفية المرتبطة بالسياحة مثل الألباستر والفركة والخيامية.

وتستمر ايام الثقافية الإيطالية لمدة يومين وتتضمن العديد من ورش العمل التي تعرض المساهمة الإيطالية في التنمية الإجتماعية والإقتصادية في صعيد مصر، كما يقام على هامش الأيام معرض وثائقى للمتحف المصرى في تورينو، كذا ينظم برنامج آثرى للجانب الإيطالى.

كما ستتضمن الفعاليات الإيطالية في الأقصر، حلقة نقاشية حول سبل جذب السياح الإيطاليين للأقصر وأسوان، بمشاركة صناع السياحة في كل من مصر وإيطاليا، وندوة حول المساهمة الإيطالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر، وأمسية حول المطبخ الإيطالى.

بجانب إقامة معرض للحرف اليدوية بحضور مؤسسة «كاباك» لخدمات التعليم والتدريب في مجال الخدمات الصناعية، الاتحاد الإيطالى العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل الحر، وتنظيم حلقة نقاشية في مجال السياحة بحضور الأطراف المعنية في الأقصر وأسوان ومنظمى الرحلات السياحية ووسائل الإعلام، ويختتم اليوم الأول بأمسية حول المطبخ الإيطالى، وندوة حول «البعثات الأثرية الإيطالية في الأقصر»، وعرض لفيلم قصير عن مقبرة الملكة نفرتارى بعنوان «رحلة فيما وراء المقبرة إلى البعث».