شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 عالم أجنبي.. انطلاق فعاليات موتمر طب أسنان المنصورة الدولي الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، عن 3 تحديات أمام الكلية ويسعى لتحقيقها خلال 3 سنوات مقبلة، وهي ملف التحول الرقمي بحيث تكون الدراسة بالنظام الإلكتروني، وتجديد لائحة الكلية والتي تعكف وكيل الكلية للدراسات العليا على تجديدها، وتغيير جميع وحدات أسنان الكلية، مضيفا رغبة أخرى وهي إنشاء مبنى جديد لبرنامج مانشستر الطبي.

جاء ذلك في أولى فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الأسنان لجامعة المنصورة والذى تم افتتاحه، الثلاثاء ويستمر 3 أيام، ويحاضر فيه 20 محاضرا دوليا من 16 دولة عربية وأجنبية، ويناقش 75 بحث لكل ما هو جديد في طب الأسنان، بالإضافة إلى 15 ورشة عمل، بحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور ياسر الجندي النقيب العام لأطباء الأسنان، والدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية.

وقال عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن الكلية نجحت في إجراء أول عملية تخدير كلي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لإجراء الجراحات المختلفة للأسنان، وذلك بالوحدة التي تم افتتاحها حديثا لإجراء الجراحات المختلفة للأسنان باستخدام التخدير الكلى وهى الأولى من نوعها في محافظات الدلتا، مشيرا إلى أن «الوحدة استقبلت طفل من العريش مصاب بالتوحد ويحتاج لجراحات بالأسنان وتم نقله ضمن القوافل الطبية التي ترسلها الكلية لأهلنا بشمال سيناء».

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من جهتها، ذكرت الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية للدراسات لشؤون العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن جامعة المنصورة تولي اهتماما ملحوظا بالبحث العلمي، من أجل الارتقاء بالمنظومة الجامعية وذلك وفقا لمعاير الجودة والتميز العالمية لتكون صرحا تعليميا وبحثيا وثقافيا قادرا على التنافس المحلي والدولي، مضيفة أن «حصولنا على المراكز المتقدمة بين الجامعات المصرية وفق لما أنتجته التصنيفات الدولية مثل تصنيف شنغهاي الصيني، وتصنيف التايمز البريطاني، والذي أدرج المنصورة لأول مرة في التصنيف، وأكد تصنيف يو أس نيوز الأمريكي، تقدم المنصورة عالميا 35 مركز عن العام السابق».

بدوره، قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، في كلمته على هامش المؤتمر، إن كلية طب الأسنان شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية ووجود برنامج مانشستر لطب الأسنان أضاف لها الكثير، وأضاف: «ومن الواضح أن التصنيفات العالمية الأخيرة للجامعة أظهرت تميز قطاع طب الأسنان وأبحاثه العلمية على مستوى العالم وعلى المستوى المحلى وأظهرت هذه التصنيفات جهد كبير لكافة قطاعات الكلية».

فعاليات موتمر طب أسنان المنصورة الدولى الثالث

فعاليات موتمر طب أسنان المنصورة الدولى الثالث

فيما أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، في كلمته على هامش الموتمر، أنه يشعر بالفخر كلما زار جامعة المنصورة أو شارك في فعالياتها لأنه يرى كل مرة تقدم ملحوظ في مسيرة الجامعة، وأن هذا ليس من فراغ إنما نتاج جهد وعرق وبذل.

ووجه«شاروبيم» الشكر للقائمين على المؤتمر، متمنيا نجاحه وأن يخرج بتوصيات تصب في صالح خدمة أبناء الدقهلية ومصر ويضيف إلى القطاع الطبي الجديد.

يذكر المؤتمر يشارك به أكثر من 300 عالم من مختلف كليات طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية إضافة إلى 20 عالما يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، وعلى هامش المؤتمر يقام معرض تشارك فيه 26 شركة عالمية في عرض أحد الأجهزة ومواد الأسنان المختلفة.