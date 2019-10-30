شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة كاميرات المراقبة الجديدة بـ«مرور الزقازيق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بغرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق، وعددها 25 كاميرا من أصل 79، لتغطية مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي لـ4 كاميرات على الأكمنة الثابتة بمداخل المدينة، لإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة والمساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومراقبة حركة السيارات للتأكد من التزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور.

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جاء ذلك خلال زيارة محافظ الشرقية لمقر إدارة مرور الشرقية، رافقه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور، واللواء سامي الجرف مفوض المخابرات العامة لتأمين منظومة كاميرات المراقبة بمحافظة الشرقية.

واطمأن المحافظ على آلية عمل الكاميرات وتشغيل خاصية «الزووم» للوصول إلى رؤية واضحة لكل المداخل والشوارع وللمساعدة في التعرف على التفاصيل الدقيقة في حاله حدوث وقائع سرقة أو أي حوادث أخرى لحماية المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه جاري الانتهاء من تركيب وتشغيل 54 كاميرا مراقبة أخرى لتكتمل المنظومة لتغطية جميع مناطق وشوارع مدينة الزقازيق، فضلاً عن تركيب وتشغيل 43 كاميرا مراقبة بمراكز منيا القمح وديرب نجم وبلبيس، وجاري التنسيق والعمل بباقي المراكز الأخرى للارتقاء بمنظومة المرور وإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي، مشيراً إلى وجود 11 كاميرا مرورية لضبط المخالفات والتعرف على المناطق الأكثر ازدحاما.