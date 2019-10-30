شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا جهودها في رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

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وقال اللواء وجدي زقزوق، رئيس المركز، إنه تمت إزالة 6 حالات تعد (إزالة في المهد)، منها 4 حالات بالوحدة المحلية لمجلس قروي دروة وحالتان بمجلس قروي الروضة.

من جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لقرية المعصرة حملة نظافة وتمهيد للطرق بالجليدر داخل القرية، ورفع كفاءة أعمال النظافة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للقرية والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد رئيس المركز تنظيم حملات الإزالة بشكل مستمر ودوري والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بملوي بالمنيا