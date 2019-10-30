شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1650 مواطنًا في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إنه تم الكشف على 1650 مواطنا ضمن فعاليات القافلتين الطبيتين بمركز ناصر، حيث تم تنظيم وإقامة قافلة طبية بقرية الشناوية بالتنسيق بين الوحدة المحلية وجمعيات (رسالة، كارت الأحلام، بشرة خير للتنمية بالشناوية)، وباشراف من مديرية الصحة، وتم خلالها الكشف على 450 مواطنا، وتوفير العلاج بالمجان.

وأوضحت الدكتورة هايدى عبدالوهاب، منسق عام القوافل بمديرية الصحة، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية أشمنت وفي حضور النائبة نهى الحميلي، عضو مجلس النواب، والتي نظمتها مديرية الصحة ضمن القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة، وتم خلالها الكشف على 1200 مواطن مع توفير العلاج بالمجان.

وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة التي تنفذها المحافظة بالقرى، بجانب خطة وزارة الصحة في إيصال الخدمة الصحية لكل القرى والعزب عن طريق القوافل الطبية ذات التخصصات المتنوعة لدعم مستوى الخدمة الصحية تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك.