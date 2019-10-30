شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أول مول تجاري بالشروق على مساحة 3 أفدنة من ميزانية جهاز المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جار تنفيذ أول مول تجارى على مساحة 3 أفدنة بموقع متميز بمركز خدمات المدينة 2، موضحاً أن هذا المول الأول من نوعه الذي ينفذ من ميزانية الجهاز، ويعتبر ضمن الإضافات الاستثمارية في هذا المجال، والتي تساعد في تحقيق أعلى معدلات التنمية.

وأوضح «الغيطيي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم تنفيذ الأساسات والهيكل المعدني بالكامل وجارٍ تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات، موضحاً أن أعمال المول ستكون كاملة التشطيب الداخلي والخارجي بأعلى المعايير والمواصفات، وتشمل أنظمة الحريق وأعمال الفرش والتكييفات على الوجه الأمثل المعد للتشغيل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 7 أسواق تجارية نماذج (6 محال، 8 محال، 14محلاً) بمراكز خدمات الحي (الرابع غرب – الأول شرق)، ومناطق (الأولى – الثانية- الثالثة – الخامسة – التاسعة عمارات)، وجارٍ السير في إجراءات الطرح، مؤكداً أن جهاز المدينة يدعم كافة المشروعات التي تهدف لتوفير الخدمات المختلفة لسكان مدينة الشروق.