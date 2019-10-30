شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم تطلق 7 منح لدعم الباحثين والمراكز البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار مجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذا لدور الهيئة كأحد أهم روافد التمويل الفعال للبحث العلمي في مصر.

وقال الدكتور عماد حجازي الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريح له اليوم الأربعاء إن تلك المنح تأتي في إطار مهام الهيئة (صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقا) لتقديم الدعم والتمويل الفعال للباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة، للتقدم بعروض للمشروعات البحثية والحصول على تمويل لها.

وأوضح أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قامت بإطلاق 7 نداءات على موقعها الإلكتروني منها برنامج التعاون بين مصر والصين (موضوعات صناعية)، ومنحة مشروعات التحديات الوطنية ،ودعم الأحداث العلمية، ومنح بناء القدرات، وبرنامج المصنع، ودعم الأحداث العلمية للشباب.

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